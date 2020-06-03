Великобритания готова принять у себя до трёх миллионов жителей Гонконга в случае, если Китай продолжит давление на мегаполис. Об этом в статье в газете Times заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Они получат возможность приобрести гражданство королевства.

"Если потребуется, британское правительство пойдёт на такой шаг – и сделает это по доброй воле, – написал Джонсон. – Многие жители Гонконга опасаются, что их образ жизни оказался под угрозой, несмотря на то что Пекин обещал его сохранить. Если Китай своими действиями продемонстрирует, что эти страхи обоснованны, Британия не сможет просто пожать плечами и отойти в сторону. Мы выполним свой долг и предложим альтернативу”.

Джонсон пообещал путь к гражданству Гонконга для всех жителей города, имеющих право на заморский паспорт королевства. Этим документом обладают около 350 тысяч гонконгцев, и еще 2,6 миллиона могут его получить как бывшие жители британской колонии. Сейчас такой паспорт не даёт права на работу в Великобритании или гражданство, но премьер-министр заявил, что королевство готово пойти на крупнейшие изменения в визовой системе и отменить эти ограничения.

Гонконг управлялся Великобританией до 1997 года, пока не был передан Китаю при условии сохранения в городе особых административных правил. В последние годы город испытывает давление со стороны Пекина, гонконгская оппозиция заявляет, что правящая в Китае компартия отходит от продекларированного принципа "одна страна – две системы".