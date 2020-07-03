Удерживая связь времен. Иван Толстой – о Радио Свободная Европа

4 июля исполняется 70 лет со дня первого выхода в эфир Радио Свободная Европа. Старшая сестра "Свободы", "Свободная Европа" родилась в 1950 году для вещания на страны тогдашнего советского блока – Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, Чехословакию. Политическая ситуация в Восточной Европе во многом напоминала положение дел в СССР – тоталитарная диктатура, закрытые границы, преследование малейшей критики – но умонастроения, культурный опыт и интеллектуальные привычки отличались разительно.

Советский Союз был по многим статьям отрезан от заграницы с начала 1920-х годов; к концу сталинской эры общество жило в значительной культурной и информационной изоляции уже около трёх десятилетий. Читатель 1950 года радовался романам Виктора Гюго и Эмиля Золя, написанным в эпоху дилижансов, в новинку шли рассказы О. Генри и Джека Лондона полувековой давности. А для жителя Праги, Кракова и Будапешта свободная связь с Парижем и Лондоном существовала буквально вчера – в 1948-м. Десятки тысяч варшавян, белградцев и жителей Братиславы свободно читали французские и английские романы и смотрели фильмы на языке оригинала. Культурный, политический, демократический опыт Восточной Европы был, по сравнению с Москвой и Ленинградом, заметно иным. Для них "связь времен" ещё не распалась.

Радио Свободная Европа торило информационно-аналитическую дорогу на Восток: училось противопоставлять коммунистической пропаганде демократические ценности

Поэтому перед "Свободной Европой" в 1950 году стояла задача: открывать своим слушателям то, что власти за железным занавесом скрывают, поддерживать память о еще недавней принадлежности к мировому сообществу. Первая радиопрограмма (4 июля 1950 года) была пробной. Слабый передатчик в городе Лампертхайм объявил о создании новой станции. Программа звучала по-чешски и была своего рода "протоколом о намерениях": следующий эфир состоялся ровно через год, 4 июля 1951-го. Но начало было положено. Стремительно началось строительство более мощного передатчика в португальском курортном городке Глория (воды Атлантики помогали радиосигналу), языковые редакции набирали журналистов, писателей, редакторов и инженеров, разбросанных в послевоенные годы по всему эмигрантскому миру. В Мюнхене было выбрано здание американского госпиталя, его ремонт и расширение шли параллельно с вещанием.

Именно Радио Свободная Европа торило информационно-аналитическую дорогу на Восток: училось противопоставлять коммунистической пропаганде демократические ценности, знакомило с новыми политическими и экономическими идеями, рассказывало об истинном положении дел на меридианах от Одера до Ангары. С 1953-го по этому пути отправилось и Радио "Освобождение", сменившее вскоре свое название на Радио Свобода. "Свободная Европа" на протяжении десятилетий воспринималась слушателями как верный союзник, хранитель общих ценностей и друг. И когда железный занавес рухнул, слова благодарности в устах восточноевропейцев были совершенно искренними.

В России часто спрашивают: чем "Свободная Европа" отличается от "Свободы"? Первую четверть века это были самостоятельные станции, которые соединились к 1976 году, сократив бюджеты и административный аппарат. Шутки и колкости первых лет быстро позабылись – и журналистов, и слушателей гораздо больше проблем объединяло, нежели разлучало. Поддерживать связь времен сподручнее сообща.

Иван Толстой – историк Радио Свободная Европа/Радио Свобода

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