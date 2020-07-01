Более половины избирателей НАО проголосовали против поправок

Более половины избирателей Ненецкого автономного округа – почти 52 процента - проголосовали против поправок в Конституцию. За изменения выступили более 47 процентов проголосовавших. Это следует из данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии на 21:00 по московскому времени.

Ранее ЦИК сообщал, что больше всего граждан, проголосовавших против поправок, было в Коми – почти 69 процентов. Однако после обработки большего числа бюллетеней выяснилось, что против изменений проголосовало около 34 процентов.

Внесение изменений в Конституцию России было инициировано президентом Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона –"обнуление" президентских сроков. Оно позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.