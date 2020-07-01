ЦИК после обработки 20% бюллетеней: за поправки - 72%, против - 27

В России закрылись участки для голосования по поправкам к Конституции. 1 июля было последним днём голосования, которое шло целую неделю.
По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 20 процентов бюллетеней более 72 процентов пришедших на участки россиян поддержали поправки. Почти 27 процентов высказались против.
Наибольшее число сторонников поправок, согласно данным ЦИК, оказалось в Республике Тыва - там изменение Конституции поддержали свыше 97 процентов избирателей. Наибольшее число противников изменений - в Якутии, где против поправок проголосовали более 40 процентов от пришедших на участки. Но в целом, если верить данным ЦИК, во всех регионах России сторонников поправок оказалось больше, чем противников.
В 20:00 по московскому времени закрылись участки для голосования в крупнейших городах России - Москве и Санкт-Петербурге. Члены участковых комиссий приступили к подсчётам результатов.
Организаторы кампании "НЕТ!", выступающие против внесения изменений в Конституцию России, огласили данные экзитполов, проведенных ими на избирательных участках. По их данным, в столице против поправок в Основной закон страны проголосовали почти 55% опрошенных, поддержали поправки чуть менее 45% респондентов.
В Петербурге против поправок высказались свыше 63% участников опроса, поддержали поправки почти 37% опрошенных. В исследованиях приняли участие более 7 тысяч человек.
Другие источники, в основном связанные с провластными структурами, обнародуют совершенно другие цифры экзитполов. Например, по данным Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра поправки поддержали свыше 71 процента горожан.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- Досрочное голосование по поправкам началось 25 июня. В электронном виде оно было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. На него зарегистрировались 1 190 726 избирателей. Основным днём голосования было объявлено 1 июля. Его сделали выходным.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
- Ряд представителей российской оппозиции призывали бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывали прийти на участки и проголосовать против.
- В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получит ещё больше полномочий, чем сейчас.
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