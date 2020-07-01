ЦИК после обработки 20% бюллетеней: за поправки - 72%, против - 27

В России закрылись участки для голосования по поправкам к Конституции. 1 июля было последним днём голосования, которое шло целую неделю.

По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 20 процентов бюллетеней более 72 процентов пришедших на участки россиян поддержали поправки. Почти 27 процентов высказались против.

Наибольшее число сторонников поправок, согласно данным ЦИК, оказалось в Республике Тыва - там изменение Конституции поддержали свыше 97 процентов избирателей. Наибольшее число противников изменений - в Якутии, где против поправок проголосовали более 40 процентов от пришедших на участки. Но в целом, если верить данным ЦИК, во всех регионах России сторонников поправок оказалось больше, чем противников.

В 20:00 по московскому времени закрылись участки для голосования в крупнейших городах России - Москве и Санкт-Петербурге. Члены участковых комиссий приступили к подсчётам результатов.

Организаторы кампании "НЕТ!", выступающие против внесения изменений в Конституцию России, огласили данные экзитполов, проведенных ими на избирательных участках. По их данным, в столице против поправок в Основной закон страны проголосовали почти 55% опрошенных, поддержали поправки чуть менее 45% респондентов.

В Петербурге против поправок высказались свыше 63% участников опроса, поддержали поправки почти 37% опрошенных. В исследованиях приняли участие более 7 тысяч человек.

Другие источники, в основном связанные с провластными структурами, обнародуют совершенно другие цифры экзитполов. Например, по данным Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра поправки поддержали свыше 71 процента горожан.