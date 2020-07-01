Полиция не стала разгонять акцию #СтопПоправки

В Петербурге акция на Дворцовой площади, анонсированная движением "Агит Россия", прошла относительно спокойно. В ней участвовали более 100 человек, которые пришли с плакатами и старыми изданиями Конституции. Полицейские ходили между пикетчиками, предупреждая о недопустимости несогласованных мероприятий. Примерно через час после начала протестующие собралась у автозака и с иронией попросились внутрь, но полицейские предпочли отогнать автобус с площади. Неожиданно на пикетчиков двинулась колонна поливальных машин. По мнению активистов, в этот день полицейские готовили так называемые "консервы" – фиксировали на видео всё, что может стать поводом для задержаний в будущем. Это обычная практика правоохранительных органов Петербурга. Накануне полиция задержала несколько активистов. Ольгу Смирнову отвезли в полицию из-за народного схода, который прошел 1 февраля. По пути на Дворцовую площадь был задержан Евгений Мусин. На выходе с площади задержали Павла Иванкина – за пикет 15 февраля.