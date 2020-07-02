Серебренников сообщил, что у него нет денег на выплату ущерба Минкульту

Осужденный на три года лишения свободы условно режиссер Кирилл Серебренников рассказал, что был готов к любому исходу по делу "Седьмой студии".

"Конечно, тюрьма это был не лучший вариант, но я был готов ко всему, потому что мне казалось очевидным, что они хотят крови. Они хотели сделать меня виновным во всем", - сказал Серебренников в интервью изданию "The Hollywood Reporter". При этом он уверен, "что придёт день, обстоятельства изменятся и ему вынесут оправдательный приговор".

Серебренников также добавил, что по приговору суда не может покинуть территорию России, пока не выплатит большую сумму по иску об ущербе Министерству культуры. Но таких денег у него нет. С Серебренникова и двух других осужденных по делу "Седьмой студии" суд взыскал солидарно почти 129 миллионов рублей.

По словам режиссёра, люди по всему миру — из Германии, Австрии, Франции — в основном, из театральной сферы, пишут, что начали собирать деньги, чтобы "выкупить" его.

Режиссёра Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и Юрия Итина виновными в хищении 129 миллионов рублей по делу "Седьмой студии". Серебренникова приговорили к трём годам условного срока и 800 тысячам рублей штрафа. Алексея Малобродского и Юрия Итина – к двум и трём годам условно - соответственно. Ранее прокурор требовал реальных сроков наказания.

Серебренников и другие подсудимые, кроме бывшего бухгалтера Нины Масляевой, заявляют о своей невиновности и считают дело сфабрикованным и заказным.