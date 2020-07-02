Конгрессмены поддержали санкции, связанные с ситуацией в Гонконге

Палата представителей США одобрила новые санкции, связанные с ситуацией вокруг Гонконга.

1-го июля в этом специальном административном районе Китая вступил в силу закон о нацбезопасности. Его принятие было инициировано Пекином и вызвало очередную волну массовых протестов, участники которых заявляют об угрозах их гражданским правам.

Единогласно одобренный американскими конгрессменами проект о санкциях вводит ограничительные меры в отношении банков, которые ведут дела с китайскими чиновниками. Прежде чем поступить на подпись президенту Дональду Трампу, документ рассмотрит Сенат.

Закон о национальной безопасности Гонконга, предусматривающий длительные тюремные сроки по обвинениям в сепаратизме, терроризме, подрыве государственной власти, осудили многие западные страны. Критики отмечают, что фактически он прекращает действие свобод, которые Китай обязался поддерживать на протяжении не менее 50 лет – при передаче ему суверенитета над Гонконгом британцами в конце прошлого века, отмечает "Би-би-си".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал произошедшее "очевидным и серьёзным нарушением" совместной декларации, подписанной в 1985 году. Ранее Лондон объявил о готовности предоставить вид на жительство, а впоследствии и британское подданство до трём миллионам гонконгцам. Китай в четверг пригрозил принять соответствующие меры – с целью заблокировать реализацию такого плана.

Китай призывает не вмешиваться в его внутренние дела, а руководство Гонконга, которое поддерживает Пекин, называет новый закон попыткой восстановить стабильность в регионе после массовых протестов в 2019-м году.

В среду в ходе протестов в Гонконге были задержаны около 360 человек. Полиция действовала жестко, применяя против демонстрантов водяные пушки и слезоточивый газ. По новому закону обвинения выдвинуты против десяти активистов из числа задержанных.

Более 50 государств, во главе с Кубой, на этой неделе высказали в ООН поддержку КНР.