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Решение о статусе Святой Софии суд в Турции обнародует в течение 15 дней

Собор Святой Софии

Высший административный суд Турции завершил слушания по вопросу о возможном изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле.

Будет ли Айя-София и дальше музеем или станет мечетью, суд объявит в течение 15 дней.

На протяжении долгого времени за возвращение собору статуса мечети выступает турецкий лидер Реджеп Эрдоган, занимающий сейчас пост президента страны. Но официально с запросом в административный суд (он же Госсовет) обратилась малоизвестная ассоциация. Она добивается отмены декрета основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка, который и сделал Айю-Софию музеем.

Изначально собор, возведённый в 30-х годах шестого века нашей эры при византийском императоре Юстиниане I, считался на протяжении почти тысячелетия крупнейшим в мире христианским храмом. После захвата Константинополя османами в 1453 году собор переделали в мечеть, достроив вокруг него четыре минарета. Музеем Айя-София стала в 1934 году. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Многие в самой Турции называют нынешний музейный статус Айи-Софии символом светского характера государства. Оппозиционные партии заявляют, что Эрдоган, возвращаясь к дискуссии вокруг собора, пытается отвлечь внимание людей от кризиса в экономике и проблем, связанных с эпидемией коронавируса. Одновременно он надеется на поддержку консервативной исламской части общества, которую сам представляет.

Каждый год собор Святой Софии посещали миллионы туристов. Только в прошлом году их было около 3-х миллионов 700 тысяч.

Патриарх Константинопольский Варфоломей I, который считается духовным лидером Православной церкви, осудил намерение сделать из Айи-Софии мечеть. "Такое превращение огорчит миллионы христиан по всему миру, и Айя-София, соединяющая своей святостью Восток и Запад, расколет два этих мира", - сказал патриарх.

Сохранить музейный статус собора Святой Софии власти Турции призвали Соединённые Штаты, пишет Reuters.

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