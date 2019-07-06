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Между верой и неверием

Православное талибанство. Эфир в 19:32

Дмитриевский собор (1194—1197 гг.) в парке "Липки", Владимир

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Чего больше бояться: креста на Святой Софии или полумесяца на Успенском соборе? Об этом в программе «Между верой и неверием» разговор с мусульманином и историком Рустамом Джалилем.

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