Виктора Бабарико обвинили в отмывании денег

Потенциального кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико обвинили по трём статьям Уголовного кодекса – в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Минский городской суд. Среди обвиняемых также сын политика и координатор его инициативной группы.

Бабарико почти 20 лет руководил Белгазпромбанком и ушел с должности после того, как объявил об участии в президентской гонке. В середине июня в его доме и в банке прошли обыски. По делу задержали 15 человек.

Бывший банкир находится в СИЗО с середины июня. После задержания к нему не допустили адвокатов. По словам защитников, всё это время суть предъявленных обвинений Бабарико не раскрывалась. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее признал, что преследование оппонента было начато по его личному поручению.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Он руководит страной более 25 лет и переизбирался на выборах, которые международные организации, как правило, считали не соответствующими демократическим стандартам.

Нынешняя избирательная кампания сопровождается массовыми акциями противников Лукашенко и разгонами их участников. Задержаны около 400 человек. Евросоюз и США требуют их освободить и остановить в республике политические репрессии.