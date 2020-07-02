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Лицом к событию

Побили врагов, спасли Россию

Москва. Голосование по поводу конституционных поправок.

Путин и Песков считают результаты голосования по поправкам "триумфальным". Они верят в 78 процентов сторонников поправок. Окружение вроде спикеров обеих палат В.Матвиенко и В.Володина начинают контратаку на тех, кто был против. "Вот теперь Россия по-настоящему независима от Запада" - главный рефрен их выступлений. В программе "Лицом к событию" участвуют политолог Станислав Белковский, политик Николай Марковцев и общественный деятель Виктория Боброва из Ненецкого округа, который дал самый высокий процент голосов "против". Ведущая Елена Рыковцева.

Звоните с 19.05 в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12. Как проголосовали вы?

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