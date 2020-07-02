Глава НАО: тема объединения НАО с Архангельской областью закрыта

Тема объединения Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области закрыта. Об этом заявил губернатор НАО Юрий Бездудный в интервью РБК. По его словам, вероятное объединение регионов вызвало протестные настроения и повлияло на результат голосования по поправкам в Конституцию. Округ стал единственным российским регионом, где больше половины избирателей проголосовали против поправок в Основной закон.

Губернатор заверил, что проведение референдума по объединению НАО и Архангельской области не планируется. Вопрос, по словам Бездудного, был закрыт в мае. Регионы продолжат сотрудничать по федеральным проектам, связанным с освоением Арктики.

Меморандум о подготовке объединения территорий главы регионов подписали в мае. Жители должны были одобрить решение на референдуме. Сообщалось, что он пройдёт в единый день голосования 13 сентября. Жители НАО вышли с одиночными пикетами против объединения, а местные депутаты от "Единой России" стали массово выходить из партии, в знак несогласия с решением.