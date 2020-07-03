Глава Минздрава РФ: возврат к нормальной жизни – не раньше февраля

В России за последние сутки выявлено 6718 инфицированных коронавирусом. 176 человек скончались от COVID-19, около 9 тысяч выздоровели. Таковы официальные данные властей.

45 человек за сутки умерли в Петербурге, 34 в Москве. Петербург, по официальным данным, на первом месте в России по летальности – в городе умерли почти 5 процентов инфицированных коронавирусом. По всей России этот показатель – около полутора процентов (по данным Оперативного штаба, Росстат впоследствии корректирует эти цифры в сторону увеличения). Всего за всё время эпидемии были инфицированы 667 883 человека, умерли 9859. Около 220 тысяч продолжают лечение. Прирост числа инфицированных в последние дни примерно стабилен.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью "Интерфаксу" заявил, что, по его мнению, Россия вернётся "к нормальной жизни" после эпидемии в феврале будущего года.

"Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса", – сказал Мурашко.

По словам министра, в России сейчас 3500 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Эта цифра больше, чем называлась ранее, – даже в разгар эпидемии в мае.

Мурашко не смог назвать точного числа умерших от инфекции медицинских работников, он сказал лишь, что родственники 40 умерших врачей получили страховые выплаты в связи со смертью, и ещё ряд случаев сейчас расследуется. По данным независимых подсчётов, число умерших медицинских работников исчисляется сотнями.

Мурашко высказал мнение, что число жертв коронавируса в России, если бы не вводились карантинные меры, могло бы идти на миллионы.