RT потребовал по 500 тысяч рублей от Навального, Соболь и Znak.com

Телеканал RT потребовал по 500 тысяч рублей от Алексея Навального, Любови Соболь и сайта Znak.com за видео и публикации о накрутках просмотров роликов канала на YouTube.

Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на иск RT, о котором стало известно в прошлом месяце, но тогда подробности не приводились.

Телеканал требует от ответчиков опубликовать решение суда о признании информации недостоверной и запретить её распространение на территории России.

В частности, истец требует опровергнуть заявления юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, что Маргарита Симоньян (главный редактор RT) "обманывает всех, включая своего начальника Владимира Путина", что "телеканал не смотрит практически никто", и что RT использует "чудовищную наркрутку" и "фантастические бюджеты, которые уходят в карман".

Всего RT требует опровергнуть 12 заявлений Соболь, 13 заявлений оппозиционного политика, основателя ФБК Алексея Навального и три фрагмента в заметке Znak.com о выступлении Соболь, включая заголовок публикации.

Претензии телеканала вызвало апрельское расследование «Навальный LIVE». Иск к оппозиционерам российский государственный телеканал подал 7 июня. Но сначала суд оставил его без движения, сославшись на то, что ответчик в лице редакции Znak.com был указан некорректно. После исправления иск приняли к производству. Первое заседание в Арбитражном суде Москвы назначено на 15 сентября.