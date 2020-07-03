Адвокат Ефремова: артист отказался признать вину в ДТП

Адвокат Михаила Ефремова заявил, что артист отказался признать вину в автомобильной аварии в Москве, в результате которой погиб 1 человек.

Об этом адвокат Эльман Пашаев сказал телеканалу Москва 24.

"Более подробнее ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал" - приводит телеканал слова Пашаева. Адвокат также пояснил, что Ефремов ранее говорил о готовности заплатить компенсацию семье погибшего, поскольку "в ДТП участвовала его машина".

По версии следствия, 8 июня Ефремов, находясь за рулём в состоянии опьянения, врезался на Садовом кольце в мини-фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался от травм. Экспертиза признала Ефремова вменяемым. Таганский суд Москвы отправил артиста под домашний арест на два месяца.

Ранее Пашаев утверждал, что Ефремов сел за руль в нетрезвом состоянии, поскольку хотел выручить друга. Каковы сейчас аргументы артиста - неясно. Телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на свои источники пишет в телеграме, что "адвокат Ефремова решил построить защиту на том,что ни на одной камере наблюдения нет ефремова за рулем в момент аварии. А только после и до. Теперь обвинению нужно будет доказать кто был за рулём". Подтверждения этой версии нет.