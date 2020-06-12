Михаил Ефремов обратился к семье погибшего в ДТП

Актёр Михаил Ефремов впервые после ДТП со своим участием, в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров, обратился к семье погибшего.

Видео обращения Ефремова появилось на юьтюб-канале проекта "Гражданин поэт". В нём актёр попросил прощения у родных Захарова, заверил, что поможет им всеми средствами, которые у него есть, подчеркнув при этом, что это "не попытка откупиться, а попытка искупить".

Ефремов также заявил, что не собирается "отмазываться" от наказания, используя свои связи или знакомства.

В конце обращения актёр сказал, что не понимает, как дальше жить.

"Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Нет больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего", – резюмировал он.

8 июня Михаил Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы. На своём джипе "Град-Чероки" он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с фургоном. Утром на следующий день водитель "Лады" Сергей Захаров, работавший курьером продовольственного интернет-магазина, скончался в больнице.

Во вторник суд отправил Ефремова под домашний арест. Вину он признал.

Медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии актёр находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. 10 июня в московской прокуратуре заявили, что экспертиза показала и наличие в организме наркотиков. Актёру грозит до 12 лет лишения свободы.