Исполнилось 70 лет Радио Свободная Европа

4-го июля исполняется 70 лет со дня первого выхода в эфир Радио Свободная Европа.

Radio Free Europe родилось в разгар холодной войны для вещания на страны тогдашнего советского блока — Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, Чехословакию. Первая передача транслировалась из баварского городка Лампертхайм на чешском языке. Вскоре после этого началось строительство мощного передатчика в португальском курортном месте Глория.

Сотрудниками "Свободной Европы" стали восточноевропейские эмигранты — журналисты, писатели, публицисты. Свою задачу они видели в информировании аудитории о положении дел в мире, о политических и экономических проблемах, о культурных и научных достижениях — то есть обо всем, что в странах Восточного блока замалчивалось или искажалось в угоду коммунистической идеологии.

В 1976 году две станции — Радио Свободная Европа и Радио Свобода слились в одну и с тех пор существуют как единая корпорация, вещающая на 23 языках, в общей штаб-квартирой в Праге.

"После падения железного занавеса прошло больше 30 лет, сменился технический инструментарий, - говорит исполняющий обязанности президента медикорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дэйзи Синделар, - но проблемы в основе своей прежние. Наши коллеги преданы своей профессии, и аудитория отвечает нам доверием. Даже в тяжелейших условиях мы заботимся о достоверных новостях и даем пример независимости прессы, что крайне важно для тех, кому некуда обратиться с рассказом о своих проблемах".

Русская служба Радио Свобода, "сестринская" организация Радио Свободная Европа, отметит своё 70-летие в 2023 году. Финансирование РСЕ/РС осуществляется через гранты Конгресса США, редакционная политика корпорации независима и защищена от любого политического влияния.