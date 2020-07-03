На пикетах в поддержку Светланы Прокопьевой задержали журналистов

В Москве полиция задерживает участников пикетов у здания ФСБ на Лубянке в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, которой запросили 6 лет лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма.

Полиция объявила, что акция не согласована. Среди задержанных муниципальный депутат Илья Азар, журналистка "Медузы" Кристина Сафонова, редактор "Таких дел" Артём Беседин.

Азар в своём телеграм-канале написал, что с ним в автозаке находится 16 человек, большинство из которых журналисты. Среди задержанных редактор 7Х7 Софья Крапоткина, пресс-секретарь "Открытки" Константин Фомин, журналисты Максим Поляков, Игорь Ясин, Наталья Юганова, Глеб Струнников, Роман Неежко и корреспондент "Таких дел" Дмитрий Сидоров.

Светлану Прокопьеву обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Дело возбуждено из-за авторской колонки Прокопьевой на "Эхе Москвы в Пскове". В эфире журналистка высказала свою позицию о причинах теракта в архангельском управлении ФСБ. Она предположила, что поступок Михаила Жлобицкого, погибшего в результате взрыва, мог быть спровоцирован политикой властей.