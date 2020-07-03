Советник Росстата Алексей Ракша уволен после публикаций о COVID-19

Ученый-демограф Алексей Ракша уволен с должности советника Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в связи с высказанными им сомнениями в правдивости официальных данных о смертности из-за COVID-19.



"Медуза" сообщила, что Ракша отказался комменитровать причины своего увольнения в разговоре с её корреспондентом. Ранее Алексей Ракша комментировал "Медузе" возможное манипулирование статистикой смертности от заражения коронавирусом. COVID-19. 14 мая этого года издание опубликовало своё расследование, содержащее выводы Ракши. Демограф также участвовал в подготовке недавней публикации "Медиазоны" о расхождениях между официальными данными о смертности и действительным числом умерших от COVID-19.

Газета "Нью-Йорк таймс" опубликовала в минувшем месяце, со ссылкой на Алексея Ракшу, что 70% смертельных случаев заболевания COVID-19 в Москве не отражены в официальных сводках Росстата.



Министерство иностранных дел России потребовала от "Нью-Йорк Таймс" опровергнуть публикацию. В то же время депутаты Госдумы пожаловались в Генеральную прокуратуру на несколько российских СМИ, опубликовавших заметки, основанные на сведениях из американской газеты.