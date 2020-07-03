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В Москве задержан следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов

Следователь по особо важным делам Следственного комитета России Руслан Миниахметов задержан в Москве. Как отмечает "Коммерсант", ранее он вёл уголовные дела в отношении экс-начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Дениса Сугробова и другого высокопоставленного руководителя СКР Дмитрия Довгия, теперь же сам "попался" на взятке.

В субботу Басманный райсуд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте Миниахметова.

В последнее время в производстве следователя Миниахметова находилось уголовное дело в отношении бывших руководителей Национального торгового банка (НТБ) из Тольятти, обвиняемых в хищении 570 млн рублей принадлежащих госкорпорации ВЭБ. Большинство обвиняемых по требованию СКР были помещены под домашний арест, сообщает "Коммерсант".

Следователь Руслан Миниханов известен и тем, что участвовал в "деле Кировлеса".

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