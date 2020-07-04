Следователь по делу Кировлеса отпущен, дело против него отменено

Следователь центрального аппарата Следственного комитета России Руслан Миниахметов был отпущен после допроса, постановление о возбуждении уголовного дела против него отменено. Об этом сообщают РБК и ТАСС со ссылкой на его адвоката и Следственный комитет.

Миниахметов был задержан накануне сотрудниками ФСБ, ему пытались вменить два эпизода получения взятки. По словам его адвоката, допрос и обыски продолжались с 9 утра до глубокой ночи. Следователь дал показания, не став пользоваться разрешающей не делать этого 51 статьёй конституции. Он отрицает свою вину.

В сообщении его работодателя говорится, что следствие полагает, что имелось достаточно оснований для возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения. По законодательству его уголовное преследование должен был санкционировать лично глава СКР Александр Бастрыкин. Однако заместитель генерального прокурора Виктор Гринь отменил постановление Бастрыкина.

Полковника Миниахметов в последние 15 лет принимал участие в расследовании многих резонансных дел, в том числе в отношении высокопоставленных сотрудников силовых органов, напоминает РБК. В том числе — дела "Кировлеса", по которому был осуждён оппозиционер Алексей Навальный, бывшего начальника главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Дмитрия Довгия, приговорённого к 9 годам колонии за коррупцию, генерала ФСКН Александра Бульбова, приговорённого к трём годам лишения свободы условно за мошенничество и превышение полномочий и генерала МВД Дениса Сугробова, осуждённого на 12 лет строгого режима.