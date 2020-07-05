С московскими полицейскими провели "профилактическую работу" по пикетам

МВД России по итогам проверки признало, что сотрудники полиции, которые проводили задержания во время одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара, нарушили требование положения "о нагрудном знаке".
До этого на фотографиях с акции обнаружилось, что у сотрудников второго оперативного полка московской полиции, которые обеспечивают порядок во время митингов и пикетов, на груди жетоны с одинаковыми номерами, а значит, их нельзя идентифицировать. В связи с этим главные редакторы "Эха Москвы" и "Новой газеты", Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов, обратились в МВД с просьбой провести проверку.
В ответе ведомства сказано, что с сотрудниками второго оперполка проведена "профилактическая работа", а командиру подразделения объявлено взыскание, какое – не сообщается. Главный редактор "Эха Москвы" выразил благодарность МВД за "оперативную реакцию" и принятие "серьёзного решения" в отношении нарушителей.
- Журналист и московский муниципальный депутат Илья Азар был арестован 28 мая на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, в отношении которого возбуждены три уголовных дела. В тот же день в Москве возле здания МВД началась серия одиночных пикетов в поддержку Азара. Десятки участников акции были задержаны полицией, среди них оказались ведущие радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. При задержании журналистов на полицейских были замечены одинаковые номера жетонов.
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