С московскими полицейскими провели "профилактическую работу" по пикетам

МВД России по итогам проверки признало, что сотрудники полиции, которые проводили задержания во время одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара, нарушили требование положения "о нагрудном знаке".

До этого на фотографиях с акции обнаружилось, что у сотрудников второго оперативного полка московской полиции, которые обеспечивают порядок во время митингов и пикетов, на груди жетоны с одинаковыми номерами, а значит, их нельзя идентифицировать. В связи с этим главные редакторы "Эха Москвы" и "Новой газеты", Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов, обратились в МВД с просьбой провести проверку.

В ответе ведомства сказано, что с сотрудниками второго оперполка проведена "профилактическая работа", а командиру подразделения объявлено взыскание, какое – не сообщается. Главный редактор "Эха Москвы" выразил благодарность МВД за "оперативную реакцию" и принятие "серьёзного решения" в отношении нарушителей.