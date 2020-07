В прериях водяной пыли. Артемий Троицкий встречает призрака Запада

Хедлайнеры сто шестьдесят первого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – участники американского психоделически-исторического проекта Spindrift​, цветки душистых прерий. Рок-критик Артемий Троицкий уверен, что творчество Киркпатрика Томаса и его верных друзей встряхнёт рок-н-ролльный мир и вернёт его к истокам, где револьвер, меткий глаз и мгновенная реакция давали гарантию успеха.

Есть в мире музыканты эклектичные, есть музыканты жанровые – и их, наверное, большинство. А вот американскую группу Spindrift (Гугл переводит, как "Водяная пыль" или "Морская пена") с полным основанием можно назвать "тематической". "Тематической" примерно в том же смысле, что бывают тематические рестораны – скажем, рок-н-ролльный Hard Rock Cafe или киношный Planet Hollywood. Музыкальная палитра Spindrift не то чтобы очень разнообразна (скорее, консервативна), но всё-таки варьируется – кантри, блюз, сёрф, киномузыка в духе недавно, увы, скончавшегося Эннио Морриконе. Но стержень творчества – не стиль и не звук, а именно что "тема"!

Очерчена эта тема чётко и недвусмысленно: покорение Дикого Запада и фильмы-вестерны. Человека, одержимого ковбойскими приключениями, зовут Киркпатрик Томас. Вырос он в довольно уродливой части Восточного побережья, в городе Ньюарке, штат Делавэр. Там же в начале 1990-х собрал первый состав Spindrift . Группа играла смесь шугейза с психоделикой, будучи вдохновлена, соответственно, My Bloody Valentine и The Doors. Их три ранних альбома никакого следа не оставили.

The Isle of Lost Souls

В 2001 году Киркпатрик перебрался в Лос-Анджелес, открыл для себя Запад и Голливуд, и тут началась совсем другая история! В 2005 году он приступил к съёмкам "психоделического вестерна" под названием "Легенда о ружье Господа", в котором сам и сыграл, и параллельно с новым составом группы записал к нему саундтрек. Несколько пьес из него вышло на первом – в новой реинкарнации – альбоме Spindrift ​, получившем простое название The West (2008). Спустя год вышла и полная версия музыки из фильма. Стиль можно охарактеризовать, как "психоделический кантри-сёрф". Событием в мире американского независимого кинематографа "Легенда..." не стала, но музыка понравилась и публике, и специалистам. Сам Квентин Тарантино, тоже любитель мифологии Дикого Запада, заказал Киркпатрику Томасу звуковое оформление к байкерскому фильму "Адская поездка" режиссёра Ларри Бишопа (Тарантино был продюсером).

The Legend of God’s Gun

Состав Spindrift ​ постоянно менялся, но к началу десятых годов ключевыми участниками проекта, помимо Томаса (гитара, вокал, композитор), стали Саша Валлели (женский вокал, клавишные) и Генри Эванс (бас- и баритон-гитары). В этом составе был записан следующий альбом группы – "Классические саундтреки" (2010). В него вошли песни и инструментальные пьесы из дюжины жанровых фильмов, как новых ("Сокровище Чёрного Ягуара", "Последняя остановка перед адом"), так и старых, вдохновивших Киркпатрика постфактум ("Патруль призраков", "Космические ведьмы", "Плейгёрлз из Голливуда").

Drifter's Pass

Классическая зловеще-сентиментальная балладность вестернов потеснилась и уступила место секс-музыке и ретрофутуризму. Наряду с увлечением киномузыкой, Spindrift ​ не пренебрегали и нормальной рок-н-ролльной практикой: гастролировали по США и Европе, выступали на фестивалях. Среди партнёров группы по турне – популярные Black Angels, Dandy Warhols, Dead Meadow, Курт Вайл.

Ghost Riders in the Sky. В гостях у Spindrift Джелло Биафра

И всё же кино неодолимо влекло Киркпатрика Томаса: следующий, и самый амбициозный проект его группы вновь можно назвать "киномузыкальным". Называется он "Призрак Запада" и посвящён, с одной стороны, старым (в основном 1930–1940-х годов) ковбойским песням, а с другой – и это самое интересное – заброшенным или полузаброшенным городам-призракам. Вместе с режиссёром-документалистом Бурке Робертсом Spindrift проехались по покинутым и умирающим городков в восточной Калифорнии, Аризоне, Южной Дакоте, провели там съёмки, а в некоторых даже выступили. В музыкальном отношении альбом "Призрак Запада" довольно традиционен и авторского материала не содержит, но в плане настроения и атмосферности очень убедителен.

The Matador & The Fuzz

Уже 6 лет, как у Spindrift не выходило новых записей – только переиздания архивных запасов. Однако работа кипит: Киркпатрик Томас подружился с легендарным экс-лидером Dead Kennedys Джелло Биафрой, и они уже несколько лет совместно трудятся над вторым и третьим томами "Классических саундтреков". Выпуск намечался на осень 2019-го, но его перенесли на неопределённое время. А тут ещё и коронавирус... Будем надеяться, что одинокие ковбои доберутся до места назначения!

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 161):

1. Ladytron (UK). Until the Fire, LP Ladytron

2. Blaudzun (Holland). Circles, LP Up

3. International Citrus Band (Spain/Uruguay/Kurdistan/France). Un corazon y un latidos, LP Latitudes

4. The Legendary Tigerman (Portugal). Motorcycle Boy, LP Misfit

5. Spindrift (USA). The Isle of Lost Souls, LP The West

6. Spindrift (USA). The Legend of God’s Gun, LP The Legend of God’s Gun

7. Spindrift (USA). Shady Town, LP Classic Soundtracks Volume 1

8. Spindrift (USA)​. Ghost Riders in the Sky, LP Ghost of the West

9. Spindrift (USA). The Matador & The Fuzz, LP Ghost of the West

10. Haiku Salut (UK). Bleak and Beautiful (All Things), LP Etch & Etch Deep

11. Haiku Salut (UK). Loves, LP The General

12. The Ar-Kaics (USA). No Vacancy, LP In This Time

13. Ex:Re (UK). Crushing, LP Ex:Re