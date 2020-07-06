Суд отказался ликвидировать организацию "Человек и Закон"

Верховный суд Марий Эл не удовлетворил иск регионального управления Минюста о ликвидации правозащитной организации "Человек и Закон". Об этом сообщается на странице организации во "ВКонтакте".

В декабре 2019 года представители министерства обратились в суд с иском о ликвидации правозащитной организации. В ведомстве утверждали, что в своей деятельности общественное объединение нарушает законодательство и положения собственного устава.

Глава организации Ирина Протасова рассказывала, что основные претензии — "неточности в протоколах координационного совета" . Например, в некоторых протоколах не были указаны время заседания или ответственный за подсчет голосов, пояснила она. По словам Протасовой, организация уже исправила протоколы.

Кроме того, Протасова отмечала, что сотрудник Минюста Сергей Киреев смотрел её профиль в социальных сетях и указал в акте проверки, что она делает репосты со страницы организации без маркировки "иностранный агент".

Организацию "Человек и Закон", которая существует с 1999 года, признали "иностранным агентом" в 2014 году. С тех пор правозащитников трижды штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки.

С 2012 года в России действует закон, обязывающий некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа, 4 раза в год подавать финансовую отчетность в Министерство юстиции. Также НКО обязаны сопровождать все выпускаемые материалы пометкой "выпущено организацией, выполняющей функции иностранного агента".