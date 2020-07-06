Иностранные инвестиции в России упали до минимума за пять лет

Прямые иностранные инвестиции в России поставили антирекорд за пять лет, подсчитали аналитики EY в докладе "Инвестиционная привлекательность стран Европы". Больше всего иностранцы инвестируют в агропродовольственный рынок.

Россия разделила восьмое—девятое место по привлекательности с Ирландией, уступив Польше и ведущим западноевропейским странам. По итогам 2018 года Россия была на том же девятом месте. Всего в 2019 году иностранные инвесторы вложили деньги в 191 проект в России — на 9% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель с 2014 года, пишет The Bell.

Самой активно инвестирующей в российскую экономику страной в прошлом году стала Германия — число прямых иностранных инвестиций из этой страны выросло на 50%, до 36 проектов. Немцы вернули себе лидерство, которое удерживали в 2014–2016 годах.

Второе место разделили между собой Китай и Франция, каждая страна вложила средства в 22 проекта на территории России. EY отмечает, что в 2018 году доля европейских инвесторов в экономику России составляла 48%, а в 2019 году она увеличилась до 60% в основном за счет снижения количества ПИИ из США, Японии и Южной Кореи и активизации Германии и Франции.

Лидером по количеству иностранных инвестиций в России остаются агропродовольственный сектор и производство машин. Снизилась доля сектора цифровых технологий: количество проектов с прямыми инвестициями в этом секторе упало по сравнению с 2018 годом почти в 2,5 раза до десяти.

Пандемия и падение цен на нефть заставили многие компании пересмотреть свои инвестиционные планы, в том числе и в России. Однако взгляд EY на Россию в этом контексте достаточно оптимистичен. "Несмотря на то, что Россия почувствовала на себе влияние экономического кризиса, связанного с пандемией и падением цен на нефть, ранее начатые проекты по-прежнему реализуются, происходит заключение новых сделок. В мае 2020 года мы провели анализ всех сделок, которые состоялись в 2019 году. 34% проектов ПИИ уже находятся в стадии завершения, 65% имеют подтверждения в продолжении реализации в этом году и только 1% пока не подтвержден. Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе", — заявил управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.