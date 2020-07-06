Бывший украинский футболист обвиняется в России в шпионаже

В Москве под арестом по обвинению о шпионаже в пользу Украины содержится бывший украинский футболист Василий Василенко.

По информации российских агентств, Василенко был арестован в октябре 2019 года по делу о контрабанде, но весной обвинение переквалифицировали на шпионаж. Об аресте гражданина Украины стало известно только сейчас, так как он не обжаловал ни одно из постановлений о продлении ареста, как и сам факт содержания под стражей, отмечает ТАСС.

В Мещанском городском суде сообщили, что 19 июня срок ареста продлили до 24 сентября.

Детали уголовного дела содержат гриф "секретно". Следствие ведёт управление ФСБ по Москве. Василенко грозит до 20 лет тюрьмы.

Василий Василенко выступал в чемпионате Украины с 1992 по 2001 год на позиции защитника. В разное время он представлял команды "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск).

О реакции украинской стороны на уголовное дело пока не говорится.