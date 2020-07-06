Участнику акции "За вашу и нашу свободу" Павлу Литвинову - 80 лет

Исполнилось 80 лет физику, преподавателю, правозащитнику Павлу Литвинову.

Павел Михайлович родился 6 июля 1940 года в Москве. Его отец был математиком, мать — физиологом. Дед — нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов. В 1966 году Павел Литвинов закончил Московский университет, преподавал физику в Московском институте тонких химических технологий.

После процесса над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем Литвинов стал активно участвовать в петиционных кампаниях, составил самиздатские сборники "Правосудие или расправа" (1967) и (совместно с Андреем Амальриком) "Процесс четырех" (1968). Вместе с Ларисой Богораз Литвинов стал в 1968 году автором "Обращения к мировой общественности" - первого открытого обращения советских диссидентов.

25 августа 1968 года Литвинов и семеро других участников вышли на Красную площадь в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию. Был арестован и отбывал 4-летнюю ссылку в Читинской области. После освобождения эмигрировал в Соединенные Штаты, где продолжал активную редакторскую деятельность по выпуску правозащитной литературы, был членом редколлегии издательства "Хроника". Преподавал физику в колледже Хакли в штате Нью-Йорк. В 1990-м Павел Литвинов, как и остальные участники демонстрации, стал почетным гражданином Праги.

Павел Михайлович — давний участник передач Радио Свобода. 12 июля ему будет посвящен очередной выпуск радиопрограммы "Алфавит инакомыслия".