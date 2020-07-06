Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Участнику акции "За вашу и нашу свободу" Павлу Литвинову - 80 лет

Павел Литвинов

Исполнилось 80 лет физику, преподавателю, правозащитнику Павлу Литвинову.

Павел Михайлович родился 6 июля 1940 года в Москве. Его отец был математиком, мать — физиологом. Дед — нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов. В 1966 году Павел Литвинов закончил Московский университет, преподавал физику в Московском институте тонких химических технологий.

После процесса над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем Литвинов стал активно участвовать в петиционных кампаниях, составил самиздатские сборники "Правосудие или расправа" (1967) и (совместно с Андреем Амальриком) "Процесс четырех" (1968). Вместе с Ларисой Богораз Литвинов стал в 1968 году автором "Обращения к мировой общественности" - первого открытого обращения советских диссидентов.

25 августа 1968 года Литвинов и семеро других участников вышли на Красную площадь в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию. Был арестован и отбывал 4-летнюю ссылку в Читинской области. После освобождения эмигрировал в Соединенные Штаты, где продолжал активную редакторскую деятельность по выпуску правозащитной литературы, был членом редколлегии издательства "Хроника". Преподавал физику в колледже Хакли в штате Нью-Йорк. В 1990-м Павел Литвинов, как и остальные участники демонстрации, стал почетным гражданином Праги.

Декабрист ХХ века. Павел Литвинов
Embed
Декабрист ХХ века. Павел Литвинов

No media source currently available

0:00 0:54:00 0:00
Скачать медиафайл

Павел Михайлович — давний участник передач Радио Свобода. 12 июля ему будет посвящен очередной выпуск радиопрограммы "Алфавит инакомыслия".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG