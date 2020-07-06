В Москве арестованы замминистра науки и начальник Россотрудничества 

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, ранее задержанную по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Под стражей она пробудет минимум до 16 августа. Адвокаты Лукашевич просили суд отпустить её под залог в 3 миллиона рублей.

Кроме того, в понедельник Тверской суд на тот же срок арестовал начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова. Ему предъявлено то же обвинение, что и Лукашевич.

Обоим арестованным вменяют хищение у Минобрнауки 40 миллионов рублей. По версии следствия, в 2016 году Лукашевич, будучи руководителем коммерческой организации, получила бюджетные деньги и заключила с подконтрольными ей индивидуальными предпринимателями контракты на выполнение работ для ведомства. При этом, согласно материалам уголовного дела, намерений выполнять взятые на себя обязательства у неё не было.

О роли в уголовном деле Попова не сообщается. Известно,:что оба обвиняемых свою вину не признают.