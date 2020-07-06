Руководителям УИК выплачивают по 50 тыс за голосование по поправкам

Руководителям московских участковых избирательных комиссий, работавших на голосовании по поправкам к Конституции России, выплачивают денежные премии, в несколько раз превышающие их стандартные зарплаты. При этом договоры о выплатах подписывают задним числом, сообщают "Открытые медиа".

По данным издания, в Троицком округе Москвы председатель комиссии единоразово получит 50 тысяч рублей, а его заместители и секретари - по 40 тысяч. Журналисты отмечают, что размер премий на разных участках может варьироваться.

Мосгоризбирком пока не комментировал опубликованную информацию.

Ранее издание "Открытые медиа" опубликовало расследование, согласно которому нарушений на голосовании в Москве по поправкам к Конституции России оказалось вдвое больше, чем на последних президентских выборах: 662 случая против 382. Речь в материале шла о вбросах бюллетеней, об отказах членам ТИК выдавать списки избирателей при подсчёте голосов, о подвозах избирателей к месту голосования и принуждении к голосованию бюджетников.

В ответ глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что у редакции "Открытых медиа" "непонятные цели". По её словам, комиссия не получила в ходе голосования "ни одной серьёзной жалобы на нарушения".

Голосование по поправкам к Конституции, которое шло целую неделю, завершилось 1 июля. По данным Центральной избирательной комиссии, за поправки проголосовали почти 78 процентов участвовавших в голосовании россиян, чуть больше 21 процента высказались против. Явка составила около 65 процентов.

В Москве проголосовавших за поправки оказалось 66 процентов, против – 33 процента. В Петербурге сторонников поправок получилось ещё больше – свыше 77 процентов, противников – менее 21 процента.

При этом по данным экзит-поллов, проведённых на избирательных участках организаторами компании "Нет!", в Москве против поправок к Основному закону страны проголосовали почти 55% опрошенных, поддержали поправки чуть менее 45% респондентов. В Петербурге против поправок высказались свыше 63% участников опроса, за – 37% опрошенных. В исследованиях приняли участие более 7 тысяч человек.