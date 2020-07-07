В Москве уволили главу УИК после вброса бюллетеней

Председателя участковой избирательной комиссии в Раменках Зою Хорошаеву уволили после того, как она вбросила бюллетени в урну во время голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Дальнейшее разбирательство, по его словам, находится в компетенции полиции.

Вброс бюллетеней на избирательном участке 2783 в Раменках был зафиксирован камерами наблюдения. На записи видно, как Хорошаева проносит под футболкой пачку бюллетеней и бросает их в урну для голосования. О том, что на это участке произошел вброс бюллетеней, ранее сообщила депутат района Щукино Анастасия Брюханова.

Результаты голосования на участке 2783 были признаны недействительными.

Ранее издание "Открытые медиа" опубликовало расследование, согласно которому нарушений на голосовании в Москве по поправкам в Конституцию России оказалось вдвое больше, чем на последних президентских выборах: 662 случая против 382. Речь в материале шла о вбросах бюллетеней, об отказах членам ТИК выдавать списки избирателей при подсчёте голосов, о подвозах избирателей к месту голосования и принуждении к голосованию бюджетников.

В ЦИК заявили, что в целом по стране количество нарушений при голосовании было незначительным.