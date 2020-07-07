60% врачей в России не доверяют статистике по коронавирусу

Почти 60 процентов российских врачей, опрошенных социологами, не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными. Это следует из опроса, проведенного социологами из ФОМа и "Левада-центра" в рамках конкурса, организуемого одной из самых известных в мире исследовательских ассоциаций – ESOMAR, пишут "Ведомости".

Всего было опрошено 502 врача. 60 процентов из которых имели опыт работы с пациентами с симптомами COVID-19, а 16 процентов работают в так называемой "красной зоне", где лечат больных с коронавирусной инфекцией.

Среди тех, кто работает с больными COVID-19, в точности данных сомневаются 54 процента респондентов. 49 процентов всех опрошенных заявили о занижении числа заболевших, 47 процентов — числа умерших. Около 10 процентов, напротив, считают цифры завышенными. В правдивость информации о заразившихся и погибших верят соответственно 23 и 21 процента опрошенных.

Доверие к официальной информации о коронавирусе постепенно снижается и среди простых россиян, отмечают социологи. Если в начале апреля, по данным ФОМа, ей доверяли 58 процентов, то в конце июня – 46 процентов.

С мая число новых случаев заражения коронавирусом в России снижается. Уже две недели подряд ежедневный прирост новых выявленных случаев – менее 7000 в сутки. Умерли с начала эпидемии более 10 тысяч человек.

Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а её данные по смертности, как правило, корректируются затем в большую сторону Росстатом. Чиновники объясняют это разными методиками подсчёта; в целом, в статистику смертей от COVID-19 включаются только те случаи, когда инфекция признана главной причиной смерти.