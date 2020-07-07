Партия Прилепина хочет присоединить к России Донбасс и Приднестровье

Партия "За правду", которую возглавляет писатель Захар Прилепин, в своей предвыборной программе предложила внести в Конституцию поправку о праве присоединять к России любую территорию, 75 процентов граждан которой проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.

Партия считает, что нужно провести референдумы о включении в состав России в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на востоке Украины, в Приднестровской Молдавской республике (ПМР), Абхазии и Южной Осетии.

"Данная норма должна действовать не только для граждан и земель бывшего СССР или Российской Империи, но для всех стран, граждане которых готовы жить с нами в едином государстве", — говорится в документе, опубликованном на сайте партии. Также партия выступает за "построение полноценного Союзного государства России и Белоруссии" с общими органами власти, общим бюджетом и единым рублем.

Партия "За правду" также предлагает отменить ЕГЭ, провести пенсионную реформу и гарантировать каждому новорожденному по 1 миллиону рублей после достижения 18 лет на определенные цели.

Учредительный съезд партии "За правду" состоялся 1 февраля. В середине мая Минюст внес партию Прилепина - в список политических объединений, допущенных до участия в выборах. Прилепин ранее заявил, что победа партии на выборах в Госдуму в 2021 году – это "задача-минимум".

Захар Прилепин известен в России своей ультрапатриотической позицией. Бывший активист запрещённой в России Национал-большевистской партии с начала вооруженного конфликта на востоке Украины активно поддерживал пророссийских сепаратистов. Писатель работал заместителем командира одного из подразделений сепаратистов "ДНР".