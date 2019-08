"Он и убийца такой же плагиатный". Блогеры о признаниях Прилепина

Захар Прилепин решил напомнить о себе, похваставшись тем, сколько он и его подчинённые убили украинцев. По словам популярного русского писателя — больше, чем кто-либо ещё.

​Стелла Иванова

Слушайте, этот так называемый "классик современности" - под какими веществами? Нет, то, что он садюга и убийца, который хихикает, когда говорит о гибели людей и хвастается, как пятикласник новой рогаткой, аж подпрыгивает - это понятно. Но on top of that он еще и хорошо заряжен. Наркотики тяжелые. Это не марихуана.

И, да.

Какая отвратительная рожа.

Андрей Полтавцев

Самое противное, то что эти люди на прямой вопрос, зачем они это устроили, начинают юлить. Сначала разговор шёл про русский язык. То ещё оправдание для убийств. А на сегодня когда Зеленский говорит по русски чаще чем на мове, вообще сказать нечего. Как у Портоса - "дерусь потому, что дерусь". Но ведь это же убийства людей?!

Анна Ермакова

Вот смотришь, и прямо физически плохо становится в этот момент, особенно когда он говорит о мертвых, зарытых в земле. И это писатель. Боже мой. Ну вот что побуждает человека становится таким мерзавцем?

Станислав Львовский

Он же целую толстую книгу, 700 с лишним страниц, написал о том, что ВРЛ — она про счастье всё время ходить походами на кого-нибудь, и там умирать. Почетнее всего — даже не от вражеской пули, а непосредственно от слишком сильной любви к Отчеству и православному Государю. А которая про другое, — так это всё шушера, а не литература, одно слово — разночинцы. А разночинец, — он против настоящего офицера что? Вот именно, — штафирка либеральная, тьфу. Плюнуть и растереть.

Николай Подосокорский

"Меня никто никогда не посадит в тюрьму" - кажется, в сегодняшней России в этом может быть уверен только один Захар Прилепин. Но он прав: нельзя посадить в тюрьму того, кто уже ее создал сам для себя, своими собственными усилиями. Правильнее задаться вопросом: можно ли вывести Прилепина из его тюрьмы и как не позволить прилепиным загнать в тюрьму всех остальных?

Заодно досталось и Горькому, с которым Прилепина иногда сравнивают.

Алексанрд Десницкий

А ведь очень логично, что писатель Прилепин, который хвастается тем, что убивал людей, возглавляет политотдел при МХТ им. Горького.

С МХТ им. Чехова ему явно не по дороге.

Слишком уж по-разному относились Чехов и Горький к убийствам.

Не все считают, что Прилепину всё сойдёт с рук.

Александр Фельдман

Прилепин: «Что бы там ни говорили — я управлял боевым подразделением, которое в больших количествах убивало людей. Не знаю, как я буду потом с этим разбираться». Он же: «Меня вообще никакие ваши суды не волнуют. Меня никто никогда не посадит в тюрьму».

Насчёт тюрьмы, как говорится, в Русскомъ Мiре лучше не зарекаться. Но ведь могут и "шмеля" в окно <запустить>... И на лифте прокатить, в один конец... Всякое бывает, товарищ прозаик, всякое.

Наталья Резник

Писатель земли русской Захар Прилепин дал интервью Алексею Пивоварову, в котором сообщил, что в ДНР приобрел "совесть и причастность к русской литературе». «Державин, Вяземский, Бестужев-Марлинский, Лермонтов и Гумилев — это мои предшественники. Мне плевать на все, что происходит, потому что я буду с этими парнями, а не с вами».

Он также сообщил следующее:

«Все желающие посадить меня в Гаагу — все ******** [потерпят неудачу]»

​Ну, захотят ли Державин и Лермонтов быть в одной компании с Прилепиным, их спросить уже не удастся, так что тут он может фантазировать сколько угодно, но вот то, что он почему-то представляет себе тюрьму в Гааге, - это не только признак давно развившейся у него мании величия, но и знак времени. Почему Гаага, если он подпадает под УК РФ (статья 359 о наемничестве или 209 о бандитизме). Я надеюсь, что в постпутинской России Прилепин сядет в тюрьму на Родине, оттуда и будет писать письма Вяземскому. А бравшие у него c придыханием интервью будут эти интервью вымарывать из собственных резюме.

Зачем русскому патриоту Гаага? Сиди дома, жди тюрьмы. Приступы безумия заканчиваются безрадостной тоской.

Многие говорят, что интервью Прилепина — симптом болезни всего российского общества.

Татьяна Власихина

Все мальчики в детстве мечтали стать космонавтами, а Захарка - убийцей. В путинской россии такие мечты сбываются.

​Олег Пшеничный

Залепин совсем не первый, кто публично гордится убийствами в соседнем государстве. В телевизоре же существует некий «телеведущий», который говорил на весь телеэфир, что он убивал людей в Афганистане, и мол чего тут стесняться. Как там его фамилия, не помню.

Евгений Понасенков

Все же режим переплюнул Союз по мерзости. Не то что при хрущеве-брежневе, но и при рябом бандите Кобе шизонутый террорист <...>, вякающий в интервью, что убивал людей налево и направо, не мог занимать пост в одном из солидных учреждений прачечн... культуры.

Павел Шехтман

На самом деле Прилепин - это Габриеле д'Аннунцио для реальных пацанов.. А Гиркин - Гарибальди с раёна (фрондирующий теперь против лубянских Кавуров). И таково все их помоечное Рисорджементо и гопническая Ирридента.

Инна Булкина

Вся эта история с идиотским и омерзительным камингаутом залепина удивительна не тем, кто там кому персонаж, и <врёт> он или таки правда.

тут удивительно, что он выдает это за доблесть, полагая, что сейчас так можно и нужно, что есть запрос именно на такого писателя. Что великая русская литература это теперь не про милость к падшим и не про "не расстреливал несчастных по темницам", а именно про это.

Сергей Лойко

Страна, в которой убийца публично признаётся в массовых убийствах и при этом остаётся на свободе и работает в московском театре начальником по культуре, это АНТИСТРАНА.

Не понимаю, почему Украина до сих пор не объявит убийцу в международный розыск.

Максим Кантор

Тут проблема серьезнее, чем обсуждение личности Прилепина. Писатель Прилепин - дурак, это его первое и определяющее качество. Он хотел быть как Хемингуэй и Байрон, но не понял (по причине глупости), в чем главная черта Хемингуэя и Байрона - и остался обычным вульгарным пацаном. И шут с ним. Речь вообще не о нем. Важно иное. "Общество" в некий момент захотело такого ублюдка сделать культурным феноменом. И если бы только путинско/патриотическое! Нет. Именно либеральная тусовка выбрала его. Как в анекдоте про любовника мадам Шанель, который отсиживался в шкафу с духами, а потом вылез наружу и сказал: дайте говна понюхать, так и "общество", либеральная тусовочка захотели понюхать говна. И сперва понравилось - свежое. А потом уже меньше. Но остановиться они не могут. Говно уже включено в рыночный гламурный оборот. Поскольку моральные категории устранили за рыночной ненадобностью, это ничтожество еще долго будет опознано в качестве писателя вот с такой особенной биографией. Но в этом виноват не он сам.

Александр Бардин

Вся отвратительная мертвечина этой ситуации заключается не в том, хороший или плохой писатель этот Прилепин. А в том, что он - идеолог тех самых, из категории "это ваши сыновья". Идти с лицами, закрытыми масками, избивать людей - мирных людей - здесь "только за бабло" не получится. Им необходимо чувствовать свою моральную правоту. А откуда им взять это ощущение? Пелевин, Сорокин, Шаламов для них -"квантовая физика". Льстит их провинциальной убеждённости, что "соль земли" - это они и такие, как они, но до этого вывода нужно вчитываться и вчитываться. А Прилепин сейчас и здесь говорит (и писать начнёт) для этой аудитории. Выходец из ОМОНа. Участник второй чеченской. Герой Донбасса. В системе опознавания "свой-чужой" он теперь для этих "спасителей России из глубинки" - как маяк в ночи.

Многие не в первый раз задаются вопросом: как получается, что самоназванного военного преступника с распростертыми объятиями принимают в Европе?

Тамара Кандала

Его ведь на ВСЕ международные книжные ярмарки ОТ СТРАНЫ посылают, сама не раз сталкивалась, ходит с двумя бугаями-телохранителями. И по нему о российской сегодняшней лит-ре судят.

Наталья Петелина

Российский писатель Захар Прилепин, который ранее воевал на Донбассе на стороне ДНР, признался в интервью российским журналистам, что его подчиненные убили много людей и "вытворяли голимый беспредел" в Украине.

Совершенно спокойно признал, с улыбкой на лице.

При этом он подчеркнул, что за это ему ничего не будет, он спокойно выезжает в страны ЕС, и никто его не арестовывает.

Интересно, хоть после этого у нас догадаются объявить Прилепина в международный розыск, как военного преступника?

Ну и большой привет всем, кто выступает за дружбу с РФ. Вот она, ваша братская страна. Нравится?

Александр Рыклин

Вот Захар Прилепин в интервью искренне признается в массовых убийствах... Делается это с такой пошлой подростковой бравадой, что заставляет усомниться в правдивости его слов... Но в любом случае должно разбираться следствие... Однако Захар Прилепин произносит все эти поразительные откровения, а потом едет на конференцию в Париж, или в Рим, где общается с читателями, раздает интервью... Это все выше моего понимания... На него нет ордера Интерпола? А почему так, дорогая Украина? Он же признается в убийстве украинских граждан на территории Украины..

Сергей Пархоменко

А Прилепин-то действительно сошел с ума.

По-настоящему.

В самом деле.

В прямом медицинском смысле.

Natalia Turine, я помню, вы очень горевали, что вам не дали его с достаточной помпой продемонстрировать парижской публике. Вам все еще нравится быть импрессарио сумасшедшего садиста и убийцы? Вы все еще хотите зарабатывать деньги на организации его гастролей по книжным салонам?

Впрочем, признания писателя впечатлили не всех.

​Женя Беркович

Я так-то никогда не была фанаткой Прилепина, и мне никогда не нравился роман «Санькя» и идея его ставить (хотя спектакль у Кирилла вышел блестящий, чего уж там). Но не могу не признать: лет 7-8-9 назад это был очень красивый и бронебойно обаятельный человек, с живейшей, яркой, актёрски точнейшей речью. При всём моём к нему отношении, я слушала и попадала под это обаяние абсолютно.

Вчера наткнулась на его последнее интервью. Сидит жирный, старый, страшный как моя жизнь мужик, и буквально не может связать двух слов. Рассказывает, сколько человек убил его батальон, со свинцовыми пьяными глазками, даже без самодовольства. Речь как у провинциального мента в репортаже про резню в пивной.

Не, я читала и тот роман про Портрет, и ту повесть, я все понимаю. Но чтоб так наглядно, так налицо в буквальном смысле - первый раз вижу.

Жуть. Жуть.

Геннадий Смирнов

Фейсбук мне свидетель, я много лет со всеми спорил про Прилепина: да, вот такой он, взгляды и мне не нравятся, но ведь книги-то пишет хорошие! Действительно большого таланта писатель, каких мало. Но вот после этого великого интервью в жанре "бухой наглый индюк о культуре" - сдаюсь. Сдаюсь, извините. Не интересно больше. А талант что же... такая странная вещь этот талант - как выдали, так и обратно забирают, если пользоваться не умеешь. Сломал - отдай, пусть другие ребята поиграют. Тому в истории мы тьму примеров слышим.

Откровениям Прилепина мало кто верит — большая часть комментаторов считает, что он выдумывает несуществующие «подвиги», чтобы привлечь к себе внимание.

Кирилл Шулика

Слушайте, ну реально... Прилепин это не Калоев. Он никого не убивал. И даже не воевал, как Моторола. Он сидел в студии НТВ и говорил, что воевал. А вы развесили уши и слушаете эту всю галиматью и ведетесь на фейк-ньюс. Больно уж доверчивые у нас граждане, а Прилепин это монетизирует.

Сергей Медведев

Прилепин врет. Нигде он не был, ни на какой линии фронта, дальше штаба не ездил, пил и делал селфи с командирами. Инста-ополченец. И чем отчаяннее он утверждает с блудливой улыбкой "мы столько убивали, мы стооолько убивали, вот откроются документы (какие, кстати?), и вы ужаснетесь" -- тем понятнее становится, что это ложь и троллинг либералов, страшилки для детей, рисовка мальчика, которому очень хочется казаться крутым. Все его ОМОНы, камуфляжи, поездки на войну, рэп "пора валить" -- один сплошной понт и лимоновщина.

Кто убивал -- тот так об этом не рассказывает, тот об этом молчит, как тихий маньяк Стрелков. Так что отбой. Лимонов не ебался с негром, Прилепин не убивал на Донбассе, просто у обоих литераторов масса подростковых комплексов и маний.

Психиатра в студию. А лучше Достоевского. "Русские мальчики" на войне

Сергей Жаворонков

Он и убийца, видимо, такой же плагиатный [как и писатель]. Его давно высмеяли с постановочными фото, с гранатометом с неподнятой мушкой, с вообще самим фактом "несения службы" при одновременном ведении передач на НТВ и ТВЦ и большом графике концертных разъездов - от регионов до Парижа

Варвара Бабицкая

Бедняга Прилепин. С одной стороны, охота всех убедить, что он у мамы полевой командир. Но ему никто не верит, это дико обидно! С другой стороны, ведь если вдруг поверят, так могут и посадить. То есть нужно как-то изловчиться остаться боевиком Шрёдингера.

Тут всякий стал бы носом шмыгать, и Бестужев-Марлинский не даёт ответа.

Игорь Эйдман

Известный писатель Захар Прилепин очень хотел стать массовым убийцей. В путинской России убийцы – это круг избранных, верхушку страны. Убийство – своеобразный обряд инициации, дающий пропуск в мир «взрослых», правящий братский круг. Ну кто, например, знал Лугового, до того как он отравил Литвиненко. А теперь он - депутат и телезвезда.

Почетное право быть «убийцей в законе» надо заслужить. Не каждый его достоин. Прилепин долго добивался и, наконец, ему выдали лицензию на убийство и даже целый отряд головорезов.

А тут какие-то злопыхатели не верят, сомневаются, что он – убийца. Конечно обидно. Прилепин психанул и стал буквально кричать на всех перекрестках: "Я убийца!». Но самое смешное, что ему все равно не верят.

Прилепин: «Я убийца!».

Публика: «Да ладно, гонишь, троллишь, ты фейковый убийца, просто перед камерами с автоматом красовался».

Прилепин: «Ах не верите? А я настоящий и ни какой-то разовый или не дай бог по неосторожности, а массовый, серийный убийца. Я боевиками командовал, беспредел творил, много людей убил».

Публика: «Фу-ты ну-ты, как страшно. Сейчас под кровать с перепуга залезем. Не гони!»

Прилепин в отчаянии плачет, а потом убивает себя об стенку.

А если серьезно, в современной России быть убийцей почетно, престижно и полезно для карьеры. Вся путинская верхушка: чекисты, олигархи, генералы, кадыровцы, воры в законе – реальные массовые убийцы. Неслучайно писатель обиделся, что его не признают настоящим душегубом.

Может ли что-то точнее свидетельствовать о моральной катастрофе в стране?

Анна Наринская

Удивительно что все кто говорит о Прилепине в связи его хвастовством, что он мол чемпион по убиванию, говорят о нем из его системы координат. Даже умные люди. Вот он убийство считает за доблесть, так что сделаем ему неприятное, подденем его – скажем, что врет, что из штаба не выходил, что только фоткался итд итп. Так как будто в убийстве есть какая то крутизна и мы не верим что он так крут, пусть не выпендривается.

Бандитское убийство, о котором он говорит – занятие презренное. Тот, кто хоть раз сталкивался с гопниками вооруженными хоть монтировками знают, что никакого романтизма в них нет – только адреналин и тупость. И вот я не понимаю этого недоверия к словам писателя. Он там был – был. Говорит, что убивал и приказывал убивать. Почему не верить ему?

На месте его издателей я бы уж точно верила.

Сима Ореханов

Он никакой не гопник с монтировкой, а закомплексованный, очень самовлюбленный провинциальный подросток, который так и не смог вырасти и отчаянно пытается запрыгнуть в один вагон с лимоновым, который делал ровно все то, что прилепин хотел бы, но не может. тут же самое смешное как раз то, что он пытается выглядеть хладнокровным убийцей, но не получается.

Кем бы ни был Прилепин, убийцей или лжецом, но его признания снова подняли вечный вопрос — как быть, если хороший (как многие считают) писатель (художник, актёр) оказался плохим человеком.

Феликс Фриман

Да уж, наговорил этот слабоумненький фашист как минимум на:

1) Статья 359 УК РФ. Наемничество - от трех до семи лет.

2) Статья 205 УК РФ. Террористический акт - от двенадцати до двадцати лет.

3) Статья 105 УК РФ. Убийство - от восьми до двадцати лет.

Да ёще и группой лиц, общеопасным способом, по предварительному сговору, а также по найму и по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды.

Хочу напомнить, что в настоящее время он является заместителем руководителя МХТ им.Горького по художественной части. Видимо, востребован оккупантами - не сам же он себя туда назначил.

И последнее. Всех, кто считает его талантливым песателем, случайно когнитивный диссонанс не мучает?

Алексей Моторов

Когда я смотрю на эту брехливую мразь, на весь этот его суетливый понос через рот, я думаю о хорошем писателе Леониде Юзефовиче, который с постоянством слабоумного продолжает твердить свою мантру о "лучшем писателе пишущим по-русски". Я думаю об Анне Федермессер, что имеет счастье состоять с этим "лучшим писателем" в руководстве ОНФ, и ей это, как и многое другое, не кажется позорным. Я думаю об ответственности этих людей,перед нами, перед нашими детьми, по всяким резонам сотрудничающих с черными силами и искренне верящих, что именно их пронесет. Блажен, кто верует.

Виктор Сонькин

Я настаиваю, что лучшим писателем можно считать полную мразь, это мало связанные вещи. (Мне Прилепин кажется человеком довольно бездарным, но это beside the point.)

Дмитрий Травин

Прилепин похвастался тут, что творил беспредел в ДНР и «его батальон» убивал много людей. Сейчас начнется, наверное, очередной разбор вечной темы про гений и злодейство. Я эту тему давно для себя закрыл, когда прочел первую прилепинскую повесть «Санькя» и обнаружил, что за сильно расхваленной «властителями дум» книжкой лежит банальное приспособление горьковского романа «Мать» к современной ситуации. Я и Горького-то не сильно люблю, а уж читать ухудшенный вариант повести о вхождении молодого парня в революцию было просто скучно. Тем более, что я, человек, профессионально следящий за политической ситуацией в России, видел, что у Прилепина в отличие от Горького все высосано из пальца и к реальной жизни в моей стране никакого отношения не имеет.

Но кто-то ведь этого типа раскручивал и делал из него «великого писателя»! А сегодня Прилепин уже сам себя раскручивает, эпатируя публику своей причастностью к массовым убийствам. Тиражи у него наверняка вновь пойдут вверх. Полагаю, что для этого все и делается. Прилепин – плохой писатель, но, возможно, хороший читатель и знает сказку Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве». Помнит про то, как у медведя «упал рейтинг популярности»: «Добрые люди от него кровопролитиев ждали, а он Чижика съел».

Самое страшное для нынешнего писателя, если про него подумают, будто он кровопролитиев не совершал, а всего лишь слопал чижика. Кто же такого читать станет?