Число заразившихся COVID-19 в России приблизилось к 700 тысячам

Число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России с начала эпидемии приблизилось к 700 тысячам и составило 694 230, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция была обнаружена у 6368 человек. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев наблюдается двенадцатый день подряд, свидетельствует официальная статистика. Умерли за день 198 человек, с начала эпидемии – 10 494. Выздоровели за сутки 9551 человек, из них за сутки – 463 880.

В начале эпидемии подавляющее большинство новых случаев приходились на Москву. Сейчас на город приходится меньше 10 процентов прироста. На втором месте по числу новых случаев находится Ханты-Мансийский автономный округ, где за сутки выявлено 283 новых случая. Больше 200 новых случаев – в Санкт-Петербурге, Иркутской и Свердловской областях. Почти столько же – в Нижегородской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Статистика федерального штаба зачастую различается с данными регионов и правительства, в том числе её смертность иногда в разы меньше, чем фиксирует Росстат. Тем не менее она даёт возможность наблюдать за тенденциями с ситуацией с болезнью в России.

Социологи отмечают, что почти 60 процентов российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными. Доверие к официальной информации о коронавирусе постепенно снижается и среди простых россиян, отмечают социологи.