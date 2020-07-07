Американские компании приостанавливают бизнес в Гонконге

Компания LinkedIn и сервис видеоконференций Zoom приостановили рассмотрение запросов властей Гонконга о предоставление персональных данных пользователей. Согласно заявлениям компаний, это связано с необходимостью изучить новый закон о национальной безопасности автономии.

Аналогичные меры приняли и другие американские корпорации, включая Facebook, Google и Twitter.

Ранее сегодня об уходе с рынка Гонконга из-за нового закона КНР заявил сервис коротких видеороликов TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance. В TikTok заявил, что не желают передавать данные гонконгских пользователей по запросу Пекина. Аналоги кий сервис Douyin для материкового Китая разработки ByteDance выход на рынок Гонконга не планирует.

Источники Reuters утверждают, что TikTok был убыточным для рынка Гонконга. В июне китайские власти оштрафовали сервис за угрозу основным ценностям социализма. Госсдепартамент Соединённых Штатов заявил, что рассматривает возможность блокировки TikTok в США, так как данные пользователей могут попасть в руки КНР.

Новый закон о нацбезопасности в Гонконге был инициирован Пекином и вступил в силу 1 июля. Документ предусматривает длительные тюремные сроки по обвинениям в сепаратизме и подрыве госвласти. Критики закона отмечают, что он фактически прекращает действие свобод, которые Китай обязался поддерживать не менее 50 лет после получения суверенитета над Гонконгом в 1997 году.