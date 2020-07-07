В Якутии огонь уничтожил больше 300 тысяч гектаров леса

В Якутии действует 137 природных пожаров – огонь уже уничтожил в республике более 300 тысяч гектаров леса. Об этом сообщает МЧС по региону.
По данным спасателей, с начала пожароопасного сезона в республике произошло 663 пожаров. "За сутки количество пожаров увеличилось на 24 очага, а их площадь – на 319,5 гектаров", - сообщил начальник МЧС по Якутии Павел Гарин. По его словам, сложная обстановка сохраняется в шести районах республики. Там действует 92 природных пожара. 2 июля глава Якутии Айсен Николаев ввёл режим чрезвычайной ситуации на территории всей республики из-за лесных пожаров.
- В апреле организация Greenpeace опубликовала данные о том, что в России горит больше 1 миллиона 300 тысяч гектаров леса, и это является рекордным для весны показателем. Руководители пожарного отдела Greenpeace заявили, что летом может повториться ситуация 2010 года, когда смог от пожаров накрыл десятки крупных городов России, а в Москве резко выросла смертность. Экологи при этом отметили, что большинство пожаров – рукотворные.
- Анализируя масштабные пожары 2019 года, экологи отметили, что 90% всех очагов произошли на территории так называемых зон контроля, в границах которых властям регионов разрешено не тушить лесные пожары. На сегодня в таких зонах находится почти половина всего лесного фонда России.
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