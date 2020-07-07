В Якутии огонь уничтожил больше 300 тысяч гектаров леса

В Якутии действует 137 природных пожаров – огонь уже уничтожил в республике более 300 тысяч гектаров леса. Об этом сообщает МЧС по региону.

По данным спасателей, с начала пожароопасного сезона в республике произошло 663 пожаров. "За сутки количество пожаров увеличилось на 24 очага, а их площадь – на 319,5 гектаров", - сообщил начальник МЧС по Якутии Павел Гарин. По его словам, сложная обстановка сохраняется в шести районах республики. Там действует 92 природных пожара. 2 июля глава Якутии Айсен Николаев ввёл режим чрезвычайной ситуации на территории всей республики из-за лесных пожаров.