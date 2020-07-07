Издателю "Медиазоны" Петру Верзилову выдали подписку о невыезде 

Участнику Pussy Riot и издателю "Медиазоны" Петру Верзилову в рамках уголовного дела о неподаче уведомления о наличии иностранного гражданства выдана подписка о невыезде.

Во вторник Верзилова допросили в Следственном комитете и предъявили официальное обвинение, после чего повезли на обыск по адресу его московской прописки. "Медиазона" сообщает, что в этой квартире живёт мать Верзилова, которая сейчас не в Москве.

Об уголовном деле против участника Pussy Riot СМИ сообщили накануне. Известно, что им занимаются следователь по особо важным делам СК России Рустам Габдулин, который вёл "московское" и "болотное" дела, а также следователь, который в июне санкционировал обыск в квартире Верзилова по "московскому" делу.

По версии следствия, в декабре 2014 года Верзилов получил гражданство Канады и не сообщил об этом российским властям. Близкие издателя "Медиазоны" утверждают, что он никогда не скрывал двойное гражданство. Они считают преследование Верзилова местью за его оппозиционную деятельность.

По статье "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства" Петру Верзилова грозит штраф до двухсот тысяч рублей либо обязательные работы на срок до четырёхсот часов.