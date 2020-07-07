Глава СК заявил о виновности обвиняемых по "делу врачей"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" заявил, что его ведомство нашло доказательство убийства младенца калининградскими врачами Элиной Сушкевич и Еленой Белой.

По версии следствия, в 2018 году Белая решила не тратить имеющиеся ресурсы роддома на лечение недоношенного ребёнка. Она предположила, что младенец всё равно умрёт, а это ухудшило бы статистику регионального перинатального центра. "Следствием выдвинута версия о том, что медработник приняла решение совершить убийство новорожденного, оформив все так, будто он умер при родах", – сказал Бастрыкин.

По его словам, у следствия нет причин не доверять проведенной экспертизе. Ранее Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата проверить уголовное дело в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и исполняющей обязанности главного врача родильного дома Елены Белой.

Заявление Бастрыкин сделал после того, как 12 июня глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил обратить внимание на дело президента России Владимира Путина. До этого Рошаль требовал уволить следователя по делу.

Бывшего главврача роддома Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняют в убийстве младенца. Недоношенный мальчик родился у приезжей из Узбекистана. Через несколько часов он умер. Следователи уверены, что Белая, будучи главврачом роддома, приняла решение об убийстве недоношенного новорожденного, а Сушкевич ввела ребенку смертельную дозу магния. В конце апреля суд в Калининграде продлил арест обвиняемым до конца октября. Их дело будет рассматривать суд присяжных.

В поддержку медиков неоднократно выступали другие известные врачи. В интернете создали петицию, в которой требуют прекратить преследование Элины Сушкевич. В начале мая родители недоношенных детей запустили сайт и группу в фейсбуке в поддержку врача-неонатолога Элины Сушкевич, где они рассказывают истории спасения детей, которых она лечила.