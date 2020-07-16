Лицом к событию. Подавить хабаровский мятеж?

Дальний Восток готовится к массовым акциям поддержки Хабаровска. Власть готовится к подавлению этих акций. В города стягивают силовиков из других регионов страны. В какой момент Кремль запустит карательный механизм? В студии журналист Семен Новопрудский. На связи из Хабаровска журналист и блогер Алексей Романов. На связи из Владивостока Николай Марковцев.
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