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Лицом к событию. Подавить хабаровский мятеж?

Лицом к событию. Подавить хабаровский мятеж?
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Лицом к событию. Подавить хабаровский мятеж?

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Дальний Восток готовится к массовым акциям поддержки Хабаровска. Власть готовится к подавлению этих акций. В города стягивают силовиков из других регионов страны. В какой момент Кремль запустит карательный механизм? В студии журналист Семен Новопрудский. На связи из Хабаровска журналист и блогер Алексей Романов. На связи из Владивостока Николай Марковцев.

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