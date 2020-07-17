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Лицом к событию. Правда о сбитом "Боинге"

Лицом к событию. Правда о сбитом "Боинге"
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Лицом к событию. Правда о сбитом "Боинге"

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Все версии катастрофы над Донбассом обсуждают авиаэксперт Александр Лукашевич, сейчас в свет вышла его книга "Трагедия МН17: правда и ложь", украинский журналист Юрий Бутусов, бывший депутат Госдумы РФ, полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30733123.html

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