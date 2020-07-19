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Музыка на Свободе
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Музыка на Свободе. В прериях водяной пыли. Артемий Троицкий встречает призрака Запада

Музыка на Свободе. В прериях водяной пыли. Артемий Троицкий встречает призрака Запада
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Музыка на Свободе. В прериях водяной пыли. Артемий Троицкий встречает призрака Запада

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Музыка на Свободе. 19 июля, 2020 Участники американского психоделически-исторического проекта Spindrift​, цветки душистых прерий. Рок-критик Артемий Троицкий уверен, что творчество Киркпатрика Томаса и его верных друзей встряхнёт рок-н-ролльный мир и вернёт его к истокам, где револьвер, меткий глаз и мгновенная реакция давали гарантию успеха.

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