Музыка на Свободе. В прериях водяной пыли. Артемий Троицкий встречает призрака Запада
Музыка на Свободе. 19 июля, 2020 Участники американского психоделически-исторического проекта Spindrift, цветки душистых прерий. Рок-критик Артемий Троицкий уверен, что творчество Киркпатрика Томаса и его верных друзей встряхнёт рок-н-ролльный мир и вернёт его к истокам, где револьвер, меткий глаз и мгновенная реакция давали гарантию успеха.
Другие материалы
-
-
12 июля 2020
Музыка на Свободе. Ничего, кроме танго
-
-
28 июня 2020
Музыка на Свободе. Марием Хассан: неукрощенный голос
-
-