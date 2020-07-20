Лицом к событию. Путин играет с Хабаровском в жмурки

Владимир Путин командирует в Хабаровский край ЛДПРовца Дегтярева. Он делает вид, будто никаких протестов там не существует. Дегтярев обещает разобраться с отопительным сезоном и с коронавирусом. Все политические требования горожан проигнорированы. Экс-губернатора Фуршала в край не вернут даже для судебного разбирательства. Как на все это отреагируют люди? На связи из Хабаровска репортер штаба Алексея Навального Дмитрий Низовцев. В московской студии политолог Станислав Белковский.