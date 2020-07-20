Время Свободы: "SOS! Это не учебная тревога!" ФБК ликвидирован

Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией***Власти Грузии опасаются, что конфликт на армяно-азербайджанской границе приведет к перебоям в энергоснабжении страны*** Рамзан Кадыров вновь потребовал извинений от Владимира Зеленского из-за давнего видеоролика, снятого «Студией Квартал-95»