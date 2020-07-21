Лицом к событию. Пойдет ли волна протеста из Хабаровска по России?

Можно ли социальными выплатами и обещаниями погасить недовольство или карантинный кризис вызовет осенний всплеск активности масс? Причины обсуждают экономист и политолог Владислав Иноземцев, экономит и политик Сергей Жаворонков. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30739255.html
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