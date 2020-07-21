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Время Свободы: "В Хабаровске протестуют те, кого власть держала за свою социальную базу"

Время Свободы: "В Хабаровске протестуют те, кого власть держала за свою социальную базу"
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Время Свободы: "В Хабаровске протестуют те, кого власть держала за свою социальную базу"

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Комитет по разведке британского парламента обвинил Россию во вмешательстве в демократические процессы в Великобритании***Знает ли Кремль, как отвечать на протесты в Хабаровске против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала?***ЛГБТ-активист, обвиняемый в пропаганде терроризма за публикации в соцсетях о взрыве в Архангельском управлении ФСБ, помещен в СИЗО, известное издевательствами над заключенными

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