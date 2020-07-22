Время Свободы: Российский вариант оправдательного приговора

Суд вынес обвинительный приговор историку, главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву, обвинявшемуся в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери***Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в телеобращении обвинила власти в сокрытии информации о положении в стране ***Белорусские журналисты потребовали прекратить задержания коллег, освещающих президентскую предвыборную кампанию