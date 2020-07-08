США раскритиковали Россию за вето на резолюцию ООН по Сирии

Россия и Китай используют любую возможность, чтобы поддержать кровавый режим Башара Асада в Сирии. С таким заявлением выступила постоянный представитель США в ООН Келли Крафт.

Накануне Москва и Пекин заблокировали резолюцию ООН по продлению сроков доставки гуманитарной помощи Сирии через два пропускных пункта в Турции. Авторами документа выступили Германия и Бельгия. Они предлагали продлить сроки на год. Москва настаивает, что действия механизмов достаточно продлить на шесть месяцев и сократить число контрольно-пропускных пунктов до одного.

Берлин и Брюссель заявили, что разочарованы решением. При этом авторы резолюции подчеркнули, что готовы к работе над новым документом.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что большинство районов Сирии находятся сейчас под контролем Дамаска и поставлять туда гуманитарную помощь может правительство Асада.

Действия России и Китая международная организация Amnesty International раскритиковала. В своём заявлении правозащитники указали, что для миллионов сирийцев получение помощи остается критически важным.

Ранее эксперты ООН обвинили сирийских и российских военных в нанесении ударов по гражданским объектам в провинции Идлиб. Эти действия можно расценить как военные преступления. Россия неоднократно заявляла, что не имеет отношения к неизбирательным бомбардировкам и нападению на мирное население. В марте Москва и Дамаск обвинили Вашиннтон в оказании поддержки джихадистам под видом гуманитарной помощи.