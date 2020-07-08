В Пензе активисту назначили работы за акцию с повешением "царя"

Суд в Пензе назначил 30 часов обязательных работ левому активисту Александру Ермакову за акцию с повешением "царя" в куртке партии "Единая Россия". Об этом сообщает издание "7x7".

В конце июня Ермаков повесил в центре Пензы чучело с короной на голове. На него составили протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Ранее пензенский суд назначил второму участнику акции Роману Стоцкому 180 часов обязательных работ. Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

В марте этого года в Перми прокуратура утвердила уголовное дело о "чучеле Путина". Александра Шабарчина, Данилу Васильева и Александра Котова обвиняют в хулиганстве, совершённом группой лиц. Активистам грозит до семи лет лишения свободы.

11 ноября 2018 года неизвестные прикрепили к столбу в центре Перми пластиковую фигуру. К ней была приклеена надпись "Военный преступник Пыня В. В.". Вместо головы у манекена находилась фотография президента России Владимира Путина с надписью на лбу "Лжец".